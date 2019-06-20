مصر | "وقعت عليه مياه مغلية".. إخلاء سبيل سيدة وزوجها بواقعة وفاة طفلها بدار السلام

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن والدة والدة المجني عليه اعترفت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل سقط داخل إناء ماء مغلي مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة دار السلام من مستشفى القصر العيني بوصول الطفل محمد أحمد 3 سنوات جثة هامدة إثر إصابته بحروق عميقة من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم حيث سقط إناء به ماء مغلي أودى بحياته على الفور.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي ضدرت قرارها السابق.

