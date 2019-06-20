مصر | "وقعت عليه مياه مغلية".. إخلاء سبيل سيدة وزوجها بواقعة وفاة طفلها بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وقعت عليه مياه مغلية".. إخلاء سبيل سيدة وزوجها بواقعة وفاة طفلها بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة دار السلام، بإخلاء سبيل ربة منزل وزوجها في واقعة وفاة نجلها إثر سقوط مياه مغلية عليه أثناء لهوه في المنزل.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن والدة والدة المجني عليه اعترفت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل سقط داخل إناء ماء مغلي مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي ضدرت قرارها السابق.
وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة دار السلام من مستشفى القصر العيني بوصول الطفل محمد أحمد 3 سنوات جثة هامدة إثر إصابته بحروق عميقة من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم حيث سقط إناء به ماء مغلي أودى بحياته على الفور.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي ضدرت قرارها السابق.