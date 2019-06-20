مصر | من "قطع شرايينه" لـ"خبطه بالحائط".. تفاصيل قتل سيدة لحماها ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "قطع شرايينه" لـ"خبطه بالحائط".. تفاصيل قتل سيدة لحماها ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل مسن على يد زوجة ابنه، بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن زوج المتهمة "نجل المجني عليه"، محبوس على ذمة قضية تزوير بمنطقة الهرم، وأن بعد حبس نجله، قامت زوجة إبنه بنقله ليقيم صحبتها بشقة أهليتها صحبة والديها وأشقائها، لتتولي رعايته، لتجاوز عمره الـ 80 عاما.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه قعيد، ويعاني من أمراض الشيخوخة، ولا يمكنه التحرك أو التحدث، موضحة، أنه حال تبوله لا إراديا يقوم بالطرق على الحائط، لكي تسمعه وتقوم، بتغيير ملابسه.

وأشارت التحقيقات، أنه قبل الواقعة بثلاثة أيام فكرت المتهمة في التخلص من المجني عليه لتضررها منه، ومن رعايته، فقامت بمحاوله قطع شرايين يده لقتله، إلا أنها شعرت بالندم حال فعلها ذلك فقامت بإسعافه ولف يده، ويوم الواقعة، سمعت المتهمة المجني عليه يطرق على الحائط، وبتوجهها له، وجدته، تبول لا إراديا على فراشه، ما أثار غضبها، وقامت بالتعدي عليه وضرب رأسه بالحائط حتى لقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل والد زوجها "حماها"، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام، بوصول مسن جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أنه مصابا بسحجات برأسه، وجرح قطعي بيده، ووجود شبهة جنائية حول وفاته.

وانتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفي يدعي "زاهر.م"، في العقد الثامن من عمره، وأنه يقيم صحبة زوجة إبنه "إيمان.ا" في العقد التاني من عمرها، بعد حبس زوجها على ذمة احدي القضايا، وبسؤالها أنكرت وجود شبهة جنائية في وفاته، وبتتريق الخناق عليها وإعادة مناقشتها أقرت بالتعدي عليه بضرب رأسه على الحائط عدة مرات، لتضررها من رعايته، بسبب تبوله اللا إرادي، ورعايته لكونه قعيد، ويعاني من أمراض الشيخوخة.

وتمكنت القوات من القبض عليها، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.