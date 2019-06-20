مصر | "تخطى الـ80 عاما".. حبس قاتلة حماها القعيد لتبوله لا إراديا ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تخطى الـ80 عاما".. حبس قاتلة حماها القعيد لتبوله لا إراديا ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمة "إيمان"، في قتل حماها المسن، ويدعى "زاهر" في العقد الثامن من عمره بعد ضرب رأسة أكثر من مرة بالحائط، لتبوله اللاإرادي وعدم تحملها رعايته، بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما وجهت لها النيابة تهمة القتل العمد.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق من الزوجة"إيمان"، وتبلغ من العمر 23 عامًا، بسبب ضربها لحماها وقتل الرجل المسن، بعدما ضربت رأسة بالحائط أكثر من مرة، بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، حيث أكدت أنها تزوجت من نجل المجني عليه منذ عدة سنوات، وعاشت معه بمنزلهم بمنطقة ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور، في البداية كانت حياتها تسير بشكل طبيعي، حتى تغير الوضع منذ لحظة دخول زوجها السجن بعدما تم القبض عليه في قضية مخدرات

وأكملت المتهمة بالتحقيقات، أن الحالة المادية لم تعد علي يسر، فكانت تخرج لتسترزق، لان لم يكن هناك من ينفق عليها، في غياب زوجها، وفي ذلك الوقت لم تستطيع رعاية والد زوجها لكونه مصاب بأمراض الشيخوخة، وفى بعض الأحيان يتبول لا إراديًا على نفسه، فكان من الصعب عليها التوفيق بين كل ذلك.

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وبمواجهة المتهمة انهارت واعترفت بقتله بسبب تضررها من رعايته فتم التحفظ عليها

بداية الواقعة، تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام، بوصول مسن جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أنه مصابا بسحجات برأسه، وجرح قطعي بيده، ووجود شبهة جنائية حول وفاته.

وتمكنت القوات من القبض عليها، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيقات.