مصر | "إيمان".. حكاية عشرينية ضربت حماها حتى الموت: "مش قادرة أتحمل خدمته"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيمان".. حكاية عشرينية ضربت حماها حتى الموت: "مش قادرة أتحمل خدمته" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق من الزوجة "إيمان"، وتبلغ من العمر 23 عامًا، بسبب ضربها لحماها وقتله، بعدما ضربت رأسة بالحائط أكثر من مرة، بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنها تزوجت من نجل المجني عليه منذ عدة سنوات، وعاشت معه بمنزلهم بمنطقة ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور، وفي البداية كانت حياتها تسير بشكل طبيعي، حتى تغير الوضع منذ لحظة دخول زوجها السجن بعدما تم القبض عليه في قضية مخدرات.

وأكملت المتهمة بالتحقيقات، أن الحالة المادية لم تعد متيسرة، فكانت تخرج لتسترزق، لأنه لم يكن هناك من ينفق عليها، في غياب زوجها، وفي ذلك الوقت لم تستطع رعاية والد زوجها لكونه مصاب بأمراض الشيخوخة، وفى بعض الأحيان يتبول لا إراديًا على نفسه، فكان من الصعب عليها التوفيق بين كل ذلك، قائلة: "مش قادرة أتحمل خدمته".

وبمواجهة المتهمة انهارت واعترفت بقتله بسبب تضررها من رعايته فتم التحفظ عليها.