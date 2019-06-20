مصر | "كسر بالجمجمة والعمود الفقري".. دفن ضحية حادث محور 26 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كسر بالجمجمة والعمود الفقري".. دفن ضحية حادث محور 26 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بمركز إمبابة وكرداسة، بدفن جثة الفتاة المتوفية، إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من الطريق الدائري إلى مدينة 6 أكتوبر، والذي نتج عنه مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين، وطالبت بإعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت به.

وبدأت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة، التحقيق مع 4 من قائدي السيارات التي تصادمت أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من الطريق الدائري إلى مدينة 6 أكتوبر، والذي نتج عنه مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين.

وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لبيان الأسباب التي أدت لوقوعه.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على محور 26 يوليو واشتعال النيران بأحدها، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية، كما تم الدفع بوحدات الدفاع المدني وسيارات المرور والأوناش إلى موقع الحادث.

وأضافت التحقيقات أنه بإجراء الفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بأخري نتج عن ذلك اشتعال لنيران في احدهم وامتدادها لسيارة تاكسي وسيارة اجرة، مما أدي إلى اصابة 3 افراد بجروح وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد ومصرع فتاة بعد اصابتها بكسر في الجمجمة والعمود الفقري، وتم نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد ووضع جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة، وجاري تكثيف الجهود لبيان عما اذا كانت الحادثة بسبب السرعة الزائدة من عدمه.