مصر | نشرة مرور "الخليج 365".. كثافات بمحور صلاح سالم وكوبري 15 مايو وشارع البحر الأعظم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365".. كثافات بمحور صلاح سالم وكوبري 15 مايو وشارع البحر الأعظم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظمت الحركة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، فيما ظهرت كثافات مرورية عالية بشارع البحر الأعظم، الطريق الدائري، شارع فيصل، كوبري 15 مايو، كوبري 6 اكتوبر، مدينة نصر، المهندسين، شارع رمسيس، ومحور صلاح سالم، وقت الذروة، وسط إنتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخري.

محور الأوستراد

وتباطأت حركة السيارات بطريق مدينة نصر إلى كوبري 6 اكتوبر، ومن كوبري 6 اكتوبر إلى القلعة، كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة من القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 اكتوبر مدينة نصر، وإنتظمت حركة السيارات من مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الإتجاه المعاكس، وتبين وجود تكدسات مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والإتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

وظهرت كثافات مرورية عالية أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس والعكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع النيل المتجة من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وظهرت كثافات مرورية في الإتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما ظهرت كثافات مرورية من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وتبين إنتظام حركة السيارات في الإتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والإتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنييب، كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتي المحور، وتكدست الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

شارعي الهرم وفيصل

وشهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في الإتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين وجود كثافات مرورية بشارع فيصل في الإتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والإتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

وظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم في الإتجاه القادم من كوبري 6 اكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الإتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 اكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس، وانتظمت حركة السيارات من محطة مصر إلى غمرة.