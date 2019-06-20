شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سرداب تحت مبنى سكة حديد بدسوق.. و«الآثار»: لا جدوى له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشكلت لجنة من الآثار والشرطة في مدينة دسوق لمعاينة وفحص سرداب أسفل مبنى السكة الحديد، من المحتمل أن يكون أثريًا.

جاء ذلك بعد بلاغ إلى مأمور قسم شرطة دسوق من المواطن «ا.س» بأنه أثناء قيام أحد المواطنين بالحفر بأعماق كبيرة لعمل أساسات برج سكني مكان مبنى شباك التذاكر القديم بمحطة السكة الحديد بدسوق تبين وجود سرداب وقبو أثري بالمنطقة.

على الفور تم تشكيل لجنة من الآثار والشرطة للمعاينة على الطبيعة والفحص. وكشفت اللجنة، حسب قول مصدر من الآثار، وجود قبو دوران وسرداب بالطوب الأحمر بطول ٤ أمتار وعرض متر ونصف بجوار الموقع بعمق كبير ظهر بسبب أعمال الحفر، وهو قيد الدراسة والفحص لمعرفة جدواه الأثرية.

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نائب رئيس مدينة دسوق، سيد شنقار، قال إن الموقع تابع للسكة الحديد وكان مُقامًا عليه من قبل مبنى لقطع التذاكر، إلا أنه بعد أعمال تطوير المحطة من قبل السكة الحديد تم إزالة المبنى وإقامته فى موقع آخر.

وأضاف «شنقار» أن السكة الحديد قامت بالاستثمار في الموقع عبر إحدى شركاتها، وأنه أثناء عملية الحفر تقدم أحد المواطنين ببلاغ بالعثور على سراديب، وتم تشكيل لجنة من الآثار للفحص لبيان الجدوى الأثرية لهذا السرداب.

وتابع أن أعمال الحفر مازالت مُستمرة لأن مسؤولي الآثار لم يطلبوا من الوحدة المحلية إيقافها، إلا بعد التأكد من جدوى السرديب الأثرية.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول أن تقرير لجنة الآثار المعروض على النيابة العامة بدسوق لم يتوصل إلى جدوى هذا السرداب من الناحية الأثرية.

العثور علي سرداب وقبو تحت مبني محطة سكة حديد دسوق القديم