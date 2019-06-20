وفد دول حوض النيل يطلع على تجربة مصر في حماية المدن من أخطار السيول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من دول حوض النيل سد وادي البارود الأبيض (١ و٢) بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

ورافق الوفد أشرف حداد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالغردقة، ضمن الحلقة الدراسية السنوية التاسعة والثلاثين في مجال هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة بالتعاون مع الشعبة القومية للبرنامج الدولي الهيدرولوجي في الفترة من ١٩ مايو إلى ٢٧ يونيو ٢٠١٩.

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وشرح «حداد» أعمال الحماية من أخطار السيول التى تم تنفيذها بالمحافظة وأهمية ومواصفات هذه السدود لحماية المدينة وطريق قنا – سفاجا، بالإضافة إلى تخزين مياه السيول بالخزان الجوفي.

وتضمنت الزيارة شرح تجربة مصر في تخزين مياه الفيضانات والتنبؤ بها وقياس حجمها وحماية مدن البحر الأحمر من أخطار السيول.

وتم التعرف على عدد من الأجهزة المستخدمة في قياس حجم الأمطار التي تسقط، فضلا عن التعرف على أفضل طرق تخزين مياه الأمطار والسيول في الخزان الجوفي، وذلك ضمن التعاون المصري مع دول حوض النيل في مجال الري والسيول.

وفد من دول حوض النيل يطلع علي تجربة مصر في حماية المدن من اخطار السيول البحر الاحمر