شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة لـ«باحثة البادية الجديدة» عن دور برامج الأطفال في تنمية مفهوم المواطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة أم العز بريك السنيني «باحثة البادية الجديدة»، الطالبة بقسم الدراسات العليا بكلية التربية (تخصص الطفولة المبكرة بقسم العلوم الأساسية بجامعة مطروح) على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وجاء حصول الباحثة على الدرجة العلمية عن رسالة بعنوان «فاعلية برامج الأطفال التليفزيونية لتنمية مفهوم المواطنة لدى أطفال الروضة بمحافظة مطروح».

وتهدف الدراسة التي تقدمت بها «السنيني» في رسالتها لنيل درجة الماجستير إلى المطالبة بإنتاج برامج أطفال تعمل على تحقيق أهداف عدة تساعد في تنمية مفهوم المواطنة لدى أطفال المدارس في مرحلة الروضة، وذلك من خلال تقديم حلقات تليفزيونية تحتوي على معلومات ومفاهيم وقيّم عن المواطنة.

كما تهدف تلك البرامج إلى زيادة الثقافة الوطنية وتنمية الوعي الوطني وتنمية مفهوم المواطنة لدى أطفال الروضة. بجانب تحقيق شعور الطفل بالانتماء للوطن وشعوره بالتضحية في سبيل الحفاظ على ترابه.

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الباحثة أكدت همية تلك البرامج التلفزيونية في تحقيق مفهوم المواطنة بعمل تلك الدراسة على عينة من أطفال الروضة ما بين (4-6 سنوات). وتتمثل عينة الدراسة الحالية على 60 طفلاً (منهم 28 من الذكور، 32 بالروضات التابعة إلى إدارة مطروح التعليمية)، تراوحت أعمارهم ما بين (4.1- 5.8) سنوات، كمجموعة تجريبية.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، قدمت الباحثة بعض التوصيات من نتائج بحثها عن تأثير تلك البرامج على مفهوم المواطنة لدى أطفال الروضة، من بينها ضرورة إعداد برامج تليفزيونية تتناول بعض القيّم الاجتماعية الأخرى التسامح حب الوطن الانتماء للطفل، وأخرى تتناول بعض المشكلات التي يمكن أن تحدث للطفل داخل الروضة وكيفية مواجهتها، فضلا عن مساعدته على تعلم مهارات حل المشكلات.

بجانب إنشاء قناة تليفزيونية تتبع وزارة السياحة تبث برامج سياحية لتوعية الأطفال بمعالم مصر، ووضع منهج نشاط مصري يشتمل على مفهوم المواطنة والقيم السياسية لمرحلة رياض الأطفال، وإلزام كل المدارس والروضات الحكومية والخاصة بمصر بهذا المنهج. وتدريب المعلمات على تنفيذ أنشطة المنهج.

وأشرف على الرسالة الدكتور أشرف شريت، أستاذ الصحة النفسية ورئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، الدكتورة هناء إبراهيم عبد الحميد، مدرس علم النفس بكلية التربية.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور طه عبد العاطي مصطفي نجم، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية (رئيسًا)، وعضوية الدكتورة نهى الزيات، أستاذ علم نفس الطفل ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة.