شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار شديد اللهجة من محافظ الشرقية لرئيس مدينة أبو حماد لإهمال التعليمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمركز أبوحماد، بمفرده وبسيارته الخاصة، وذلك لمتابعة تنفيذ تعليماته وتكليفاته لرئيس المركز من إزالة للإشغالات بشوارع المدينة، وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المحلات غير الملتزمين بحدود محلاتهم، والإهتمام بالنظافة العامة للمدينة.

وفور وصول المحافظ تلاحظ له حالة من التكدس المروري لسيارات السرفيس بمدخل أبوحماد، وسيرهم عكس الإتجاه مما أدى إلى حالة من العشوائية وشلل تام في الحركة المرورية، أثار ذلك حفيظه المحافظ، وقام بالذهاب مترجلاً إلى مكان التكدس، لمعرفه أسباب هذه المشكلة، والتي تتم وسط غياب تام من المسئولين عنها.

استدعى المحافظ السكرتير العام المساعد، ومدير الإدارة العامة للمرور، ورئيس مركز ومدينة أبوحماد، وطالبهم بسرعة التواجد في مكان المشكلة لمعاينتها على الطبيعه وحلها فوراً، حيث أعطى المحافظ، توجيهاته بغلق الفتحات بين الطريقين بمدخل المدينة، والتي تسمح للسيارات بالمرور والسير عكس الإتجاه، وتم تكليف مسؤول المرور بسحب تراخيص السيارات المخالفة، والتنبيه على السائقين بالإلتزام بالأماكن المحددة لهم داخل الموقف، وعدم السماح لهم بالتواجد والتحميل بصورة عشوائية على الطريق العام ومدخل المدينة، ولم يغادر المحافظ الموقع إلا بعد فك التكدس وتحقيق السيولة المرورية للطريق.

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كما تفقد محافظ الشرقية، عدة أماكن داخل مركز ومدينة أبوحماد، لمتابعة التكليفات، والتي أعطاها لرئيس مركز أبوحماد منذ يومين ماضيين برفع الإشغالات وإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وعدم السماح لأصحاب المحلات بإفتراش الأرصفة وحرم الطريق، وتلاحظ للمحافظ عدم تنفيذ توجيهاته، وتم إصدار تعليمات مشددة لإدارة المرافق لسرعة رفع الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على أصحاب المحال التجارية والمنازل، الذين يقومون باعتراض الطريق وإشغاله بوضع إطارات سيارات أو حواجز حديدية أو إسمنتية، أمام محلاتهم ومنازلهم.

ووجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لرئيس مركز أبوحماد، ونائبه، وموظفي الإشغالات، بالالتزام التام بما يصدره من تعليمات وتنفيذها على وجه السرعة، كما كلف المحافظ مكتب المتابعة الخاص به لمتابعه تنفيذ التعليمات والتكليفات الموجهة لرئيس مركز أبوحماد، بشأن كافة المخالفات التي قام المحافظ برصدها ولم يقم رئيس المركز بتنفيذها.

كما استدعى محافظ الشرقية مسؤول مشروع مواقف السرفيس وتم التنبيه عليه بضرورة متابعة التعريفة الركوبية، والتأكد من التزام السائقين بأعداد الركاب المصرح بهم وتوقيع الغرامات الفورية في حال المخالفة، كما تم التشديد بمنع وقوف سيارات السرفيس في الطريق العام والالتزام بالأماكن المخصصة لها، ووضعهم تحت المتابعة والرقابة الشديدتين وذلك حرصاً على حياة وأرواح المواطنين.

وأمر المحافظ رئيس المركز ونائبه، برفع السفوحة والأتربة المتراكمةن من على جانبي الطريق، ومن على أحد المحولات الكهربائية المتواجده بمدخل أبوحماد، والتي أدى تراكمها إلى تشويه الشكل الجمالي للمدينة، وعدم إظهارها بالمظهر البيئي اللائق، وقال المحافظ: «من حق المواطنين أن يتنفسوا هواء نقياً خالياً من الأتربة».

وأكد محافظ الشرقية أن جولاته المفاجئة مستمرة وبطريقة غير متوقعة لكافة المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة تنفيذ تعليماته ومدى التزام المسؤولين لتنفيذها بكل دقة، وكذلك رصد أي شكاوى للمواطنين من خلال التواصل المباشر معهم، وتوجيه المسؤولين بحلها على الفور، وذلك لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم.