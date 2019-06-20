شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» تعلن خطة الطوارئ بشركات المياه والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انتشار وتوزيع المعدات وسيارات شفط المياه وفرق الفنيين، وتنفيذ خطة الطوارئ لشركات المياه وشركات الصرف الصحى، وتشكيل فرق طوارئ بالمحطات والفروع الهندسية على مدار 24 ساعة لمواجهة أي أعطال بالشبكات استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

وأكد «رسلان»، في تصريحات صحفية، أن استعداد كافة الشركات التابعة والجاهزية والعمل باعتبارها كيان واحد وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية تأهبا لهذا الحدث الهام، مشيرا إلى أن شركات المياه فى المحافظات التى لا يقام بها مباريات البطولة على أهبة الاستعداد للتعامل فى الأزمات والطوارئ طوال فترة إقامة البطولة.

وأضاف أن غرفة العمليات والطوارئ بالشركة القابضة تتابع عن كثب كافة الأحداث والمستجدات وأعمال الشركات فيما يتعلق بالتجهيز والاستعداد للبطولة والتأكد من تطهير مطابق الصرف الصحى داخل الاستادات وبالشوارع المحيطة، وتواجد المعدات الكافية للتعامل مع أى طارئ.