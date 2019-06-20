شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم 23 عمارة بـ«دار مصر» بدمياط الجديدة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 23/6/2019، وحتى يوم الأربعاء 7/8/2019، فى تسليم 23 عمارة أرقام (143 – 144 – 135 – 136 – 141 – 142 – 131 – 132 – 181 – 151 – 152 - 193 – 194 – 153 – 154 – 118 – 119 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160)، بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: إنه «يبلغ إجمالي العمارات بالمرحلة الأولى 238 عمارة و 65 عمارة بالمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إرسال جميع بيانات العمارات التي سيتم تسليمها إلى البنك للتسليم للسكان، وقام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات للفائزين بها، خلال الفترة من 23/6/2019 : 7/8/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وكذا إخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام المقررة».

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: «صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط».