شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر» يطمئن على تأمين التغذية الكهربائية باستاد القاهرة الدولي‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لاستاد القاهرة الدولي، الذي سيقام عليه حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للعام 2019، وذلك لمتابعة والاطمئنان على تأمين وجودة وكفاءة التغذية الكهربائية، والوقوف على آخر الاستعدادات التي اتخذتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لانطلاق البطولة التى تستضيفها مصرنا الحبيبة خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 21 يوليو 2019، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية خلال استضافة مصر للبطولة.

واطمأن الدكتور شاكر خلال جولته أنه تم الانتهاء من التجارب النهائية الخاصة بالتغذية الكهربائية من مصادرها الثلاث: «الرئيسية والبديلة والاحتياطية»، كما تأكد «شاكر» من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام والملاعب الفرعية.

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وأكد «شاكر» أيضاً على ضرورة جاهزية فريق العمل، موضحاً أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية، وذلك لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على قدم وساق لتأمين التغذية الكهربائية للملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة.

وفي نهاية جولته، قدم الدكتور شاكر الشكر للعاملين بقطاع الكهرباء القائمين على تأمين التغذية الكهربائية على هذا الجهد والعمل الضخم حتى نظهر بمظهر مشرف يليق بمكانة مصر العظيمة.

جدير بالذكر أن الاستادات الرئيسية التى ستقام عليها البطولة بالقاهرة تقع فى نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتشمل ستاد القاهرة الدولي، وستاد السلام، وستاد الدفاع الجوي.