شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف بالون طائر في الأقصر بسبب الرياح دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الطيران المدني إنه تم انحراف بالون طائر صباح اليوم غرب محافظة الأقصر نظرًا لشدة الرياح في ذلك الوقت، مما أدى إلى هبوط البالون بشكل طبيعي وأمن في منطقة جبلية، وكان على متنه 11 راكبًا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه فور إبلاغها بهذه الواقعة تم التواصل مع قوات البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك بسرعة، حيث تم الدفع بطائرة للبحث عن البالون، وقد تم تحديد موقعه والعثور عليه بحالة جيدة وهبوطه بشكل طبيعي وآمن، وتم الاطمئنان على جميع الركاب الموجودين على متنه.