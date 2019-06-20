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تعرف على برنامج الرئيس في ثاني أيام زيارته للعاصمة بوخارست

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه في ثاني أيام زيارته للعاصمة بوخارست، حيث يستقبل بمقر إقامته رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية.

كما من المنتظر أن يزور الرئيس بعد ظهر اليوم مبني البرلمان الروماني لإجراء مباحثات موسعة مع كل من رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب بحضور رؤساء لجان المجلس.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي سيستكمل نشاطه مساء اليوم بلقاء عدد من كبار المسؤولين الرومانيين.

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