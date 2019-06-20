شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي ودرية شرف الدين وسمير سيف يحكمون مشروعات إعلام الجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مهرجان مناقشة مشروعات تخرج كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر في حضور كوكبة من الفنانين والأكاديميين والمهنيين والنقاد السينمائيين للمشاركة في تقييم مشروعات طلبة السنة النهائية لقسمي الإذاعة والتليفزيون والسينما، وكان من بين الحضور الفنانة ليلى علوي، ودرية شرف الدين، الناقدة السينمائية ووزيرة الإعلام السابقة، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج الشاب محمد حمدي أبوالعينين، والدكتورة هبة السمري عميد كلية إعلام جامعة القاهرة.

وقامت الدكتورة نجلاء العمري، أستاذة الإعلام بالجامعة البريطانية، والمديرة السابقة لمكتب «بي بي سي» في مصر وشمال أفريقيا بالإشراف على مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الدكتورة عزة محيي الدين، والدكتورة ياسمين بكير، وينضم للجنة التحكيم بالإضافة إلى العمري كل من الدكتور حمدي السيد، أستاذ الإعلام، ودكتور هبة السميري، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

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وتتميز مشروعات قسم الإذاعة والتليفزيون بمناقشة العديد من القضايا المجتمعية كالإدمان، والأطفال بلا مأوى، وكبار السن، وعمالة الأطفال لكن بمنظور جديد، وتضم المشروعات 9 أفلام وثائقية هي (The Hooted Treasure ، My Hands Can See You ، Forget Me Not ، Playing with Poison ، It Could be You، ومجرد خط، وسر الخلطة، الرحالة، وانتكاسة)، فيما يرأس لجنة تحكيم مشروعات قسم السينما دكتور سمير سيف رئيس قسم الدراسات السينمائية بالكلية، بالإضافة إلى شرف الدين، وجبارة، وأبوالعنيين، والدكتور سمير فرج، مدير التصوير السينمائي، والدكتور على شوقي، والدكتورة فاطمة حمدى أستاذ التصوير بإعلام الجامعة البريطانية.

وتضم مشروعات تخرج قسم السينما 8 أفلام درامية بالإضافة إلى فيلمين خيال علمي، وهي (زين، فصلة، التجربة، بينح يانج، زنزانة 77، انتحاري، اشتياق، وصبانا). وصرح الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام، بأن مشروعات تخرج هذا العام تم تنفيذها تحت إشراف أكاديميين ومهنيين متخصصين لضمان نجاح وجودة المشروعات والتي ستفيد الطلاب بعد مرحلة التخرج للالتحاق بفرص عمل مميزة.

وأوضح «شومان» أن الكلية حددت جوائز تقديرية للمشروعات المميزة، على أن يتم تنظيم حفل خاص لتكريم الطلاب الفائزين في المشروعات الثلاثة الأولى في كل قسم. يذكر أن مشروعات تخرج قسم علاقات عامة وإعلان تمت مناقشتها، الثلاثاء الماضي، بمشاركة الفنان ماجد المصري، الذي مثل حملة دعائية لمشروع تخرج «بكرة ليهم» من تنفيذ طلاب السنة الرابعة لتدعيم مستشفى أبو الريش للأطفال.