شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرًا حول إنجازات القوافل الطبية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن أداء القوافل الطبية التي أطلقتها الجامعة بمدن وقري عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

وأشار التقرير الذي عرضه الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القوافل الطبية، إلى أن القوافل بلغت 12 قافلة طبية، من بينها 3 قوافل طبية متخصصة لعلاج 1000 طفل، وشملت القوافل الطبية الأخري تخصصات، الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة الأورام، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والأوعية الدموية، والباطنة، والصدرية، والأشعة، وأمراض النساء والتوليد، والأمراض المتوطنة، والأسنان، إلى جانب قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات وعلاجها في القرى.

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وأعلن رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تعي وتقدر دورها ومسئولياتها تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية التي تطلقها الجامعة في إطار دورها المجتمعي، تهدف إلى خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضي بالمدن والقرى الأكثر احتياجًا، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني.

وأوضح أن حصيلة القوافل الطبية التي أطلقتها الجامعة خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتي مايو 2019، ضمت 220 عضو هيئة تدريس وطبيب من مختلف التخصصات الطبية، وأجرت 38 عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة، والأطفال، والعظام، والمسالك البولية، والمخ والأعصاب. كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها 13 ألفٱ، و129 حالة.

يُشار إلى أن القوافل الطبية التي نظمتها جامعة القاهرة خلال الفترة المذكورة، شملت مناطق النوبة، ورأس غارب وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، وعزبة خير الله والحرفيين بالقاهرة، وفاقوس بالشرقية، وسمنود بالغربية، وأبوالنمرس بالجيزة، والمنصورة.