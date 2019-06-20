شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة الغذاء» وجمعية «هيا» توقعان بروتوكول تعاون للنهوض بالمحاصيل التصديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومحسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، الخميس، بروتوكول تـعاون، لضمان الوصول إلى منتج غذائي آمن، والتعاون والتنسيق بين الطرفين لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة، والمساهمة في تنمية صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق العالمية، والتنسيق بين الطرفين بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات بين الطرفين كل في مجال تخصصه، لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائيا وفقاً لرغبة الطرفين.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن البروتوكول المشترك يأتي في إطار العمل على ترسيخ مكانة مصر عالميًا بما يعود بالفائدة الكبرى على الاقتصاد القومي، موضحًا أن الطرفين اتفقا على التعاون والتنسيق في مجالات دعم نشر ثقافة سلامة الغذاء وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بسلامة الغذاء بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مثل تمكين الرقابة الحكومية على قطاع إنتاج المحاصيل البستانية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تغيير ثقافة تداول هذه الحاصلات حرصًا على سلامة المستهلك المحلي والصادرات الزراعية.

وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، الخميس، عقب توقيع برتوكول التعاون، أن هيئة سلامة الغذاء تهدف إلى بذل الجهود اللازمة التي تمكن الدولة من فتح أسواق خارجية للمنتجات الزراعية المصرية والتعاون في تسهيل التواصل مع جميع الجهات في الداخل والخارج لسرعة الانتهاء من الملفات مع تقريب وجهات النظر.

وشدد «منصور»، على أهمية دور الهيئة في الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله وفقًا لمعايير وضوابط وأنظمة سلامة الغذاء والأسس الصحية السليمة بما يكفل الحفاظ على صحة المواطن المصري بما يساهم في تنمية صادرات مصر من الأغذية والحاصلات الزراعية إلى الأسواق العالمية من خلال تحقيقها للمعايير العالمية ودعم الاستثمار والتنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان.

ووفقا للبروتوكول، تقوم جمعية «هيا» بالترويج للمشروعات الزراعية التي حققت أعلى معايير وضوابط سلامة الغذاء وخاصة في مجال البستنة بما يساعد على التنمية الزراعية الشاملة، وتوفير المعلومات ذات الصلة بسلامة الغذاء لنشرها على موقع هيئة سلامة الغذاء، ومشاركة «سلامة الغذاء».

في برامج التوعية والاعلام وترويج المشروعات للمساهمة في النهوض بسلامة الغذاء، والتعاون والتنسيق في نشر برامج ونظم سلامة الغذاء لتحقيق التواصل والترابط مع صغار المزارعين والمنتجين والموردين والمصدرين والتمكين من نشر الوعي بأهمية تطبيق منظومة سلامة الغذاء لديهم وخاصة في مجال البستنة.

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ويهدف بروتوكول التعاون إلى المساعدة على رصد وحصر الملوثات التي تسبب تلوث المنتجات الطازجة لجمهورية مصر العربية وتصنيف وتعريف هذه الملوثات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تساهم في نشر ثقافة سلامة الغذاء والتعريف بالضوابط والتشريعات التي تساهم في فحص وإعداد وتصدير منتج مصري جيد آمن إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه، قال محسن البلتاجي، رئيس جمعية «هيا» لتطوير الصادرات البستانية، إنه سيتم تخصيص وحدة مكانية لاستضافة ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الساحة المبردة بميناء القاهرة الجوي، وتوفير قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت الغذائية شاملة محطات التعبئة (داخل المزارع أو خارجها) ومراكز التجميع لكل المحاصيل الزراعية الغذائية وبيانات التجار والموردين، على أن يتم ترويج الانشطة الخاصة بالجمعية على موقع هيئة سلامة الغذاء دعما للصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف «البلتاجي»، إنه سيتم تقديم الاستشارات الفنية لمحطات التعبئة ومراكز التجميع للتوافق مع الملاحظات الصادرة عن هيئة سلامة الغذاء، بعد إتمام الزيارة التفتيشية من قبل الهيئة وذلك لتهيئتها واستيفاءها للاشتراطات التي يحددها القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات الصل والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وشدد رئيس جمعية «هيا» على الالتزام بتنفيذ برامج لرفع الوعي والتأهيل الفني وتدريب العاملين والمسؤولين بمحطات التعبئة ومراكز التجميع على معايير ومتطلبات سلامة الغذاء، ودعم صغار المزارعين فنيا وتقديم الارشاد في الحقل وتدريبهم على نظم الممارسات المزرعية الجيدة، وذلك في إطار تأهيل موردي الحاصلات الزراعية للتوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء كشرط للاعتماد لدي الهيئة.

وأكد «البلتاجي» على التعاون في تنظيم الرحلات الارشادية إلى الدول المختلفة للوقوف على آخر ما توصل له إنتاج وتعبئة وفحص وشحن الحاصلات الزراعية في مختلف دول العالم، والتعاون في مجال إعداد الدراسات والأبحاث وتنفيذ البحوث للنهوض بصناعة المحاصيل البستانية في مصر.

وأشار «البلتاجي» إلى إنه سيتم إجراء البحوث اللازمة لاختبار وتوفير طرق آمنة لمعالجة الصادرات والواردات الزراعية للسيطرة على أي ملوثات تصيب المنتجات، وتوفير الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين في كافة المجالات الزراعية المرتبطة بقطاع الحاصلات البستانية في مصر.

ولفت «البلتاجي»، إلى أهمية دور جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا» في دعم صناعة المحاصيل البستانية في مصر والتي تهدف لتحسين وتطوير وتسويق المحاصيل البستانية، وإمداد مزارعي المحاصيل البستانية من المنتجين، المصدرين وصغار المزارعين بأحدث ما وصل إليه العلم في الإرشاد الزراعي وتقنيات الزراعة الحديثة والمعلومات الفنية.

وشدد على أن الجمعية تلعب دورا كبيرا في دراسة الأسواق التصديرية لزيادة الصادرات البستانية المصرية بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية لدعم صغار المزارعين والحفاظ على سلسلة التبريد للصادرات المصرية من الحاصلات البستانية، من خلال فريق عمل متكامل من المتخصصين والخبراء أصحاب الكفاءات في المجال الزراعي، ويقدمون خدماتهم واسعة النطاق بكفاءة وتميز لأعضائها.