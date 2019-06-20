شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يفتتح مقر منظمة المدن والحكومات الإفريقية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية لشمال إفريقيا بحضور ليندر نزو رئيس المنظمة، وجان بير سكرتير عام المنظمة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية.

وقال محافظ القاهرة، إنه تم اختيار القاهرة لتكون مقرا للمكتب الاقليمي للمنظمة لشمال إفريقيا خلال مؤتمر القمة الثامنة للمنظمة والذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة مراكش، مشيرا إلى أنه فور العودة من المؤتمر تم مراجعة كافة المباني المتاحة أمام المحافظة ووقع الاختيار على المبنى المجاور لحي النزهة نظراً لموقعه المتميز وقربه من المطار.

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وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من تجهيز المقر في وقت قياسي، وتم مراعاة كافة إجراءات السلامة والأمان واشتراطات الحماية المدنية، وتوفير كافة الإمكانيات لإظهاره في صورة حضارية تليق بالمنظمة.

وأكد «عبدالعال»، على أن القاهرة تضع كافة إمكانياتها لخدمة أهداف منظمة المدن والتي تسعى لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وخدمة شعوب المدن الإفريقية، مشيراً إلى أن هذا المقر هو نقطة انطلاق للتعاون بين المدن الإفريقية وليس شمال إفريقيا فقط وتزامن مع رؤية القيادة السياسية أن تكون إفريقيا في أحضان مصر.

كما أعرب ليندر نزو رئيس المنظمة عن سعادته بالمقر الجديد موجهاً الشكر للسلطات المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً على دور مصر الهام على مستوى القارة الإفريقية وأن هذا المقر سيشكل ركيزة للعمل المشترك والتواصل بين إقليم القارة وخطوة نحو مزيد من التقارب بين مدننا الإفريقية.