تعاملات بـ9.5 مليون جنيه.. حبس متهم 4 أيام بتهمة الإتجار غير المشروع بالعملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وبلغ حجم تعاملات المتهم -مالك مكتبه بشرم الشيخ- مع اثنين آخرين، متهمين بالقضية، 9.5 مليون جنيه، بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وحسب التحريات، فأن المتهم اشترى العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل، وأودعها فى حساب المتهمين الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد بنوك شرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وكانت التعاملات المالية خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2018.