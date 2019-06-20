خلال 24ساعة .. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و32 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية، لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.
جهود الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية أسفرت عن ضبط 5089 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2390 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 32 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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