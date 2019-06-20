تأجيل مُحاكمة المتهمين في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 26 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي (متوفى) وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون والتعدي على المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011، لجلسة الثلاثاء 26 يونيو؛ لتعذر حضور المتهمين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمدمرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.