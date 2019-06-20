تجديد حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، في واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.
ووجهت النيابة إلى المتهمين "آ.ح" ، و "ا. ح"، اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.
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