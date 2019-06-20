​قرار بضم ممثل من وحدة غسل الأموال إلى لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، بضم ممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وإلى نص القرار..

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