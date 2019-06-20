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السيسي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية في بوخارست

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل نشاطه في ثاني أيام زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي استقبل بمقر إقامته رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية، لافتًا إلة أنه سيزور اليوم البرلمان الروماني لإجراء مباحثات مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب.

وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس سيلتقي مساء اليوم الخميس عددًا من كبار المسؤولين في رومانيا.

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