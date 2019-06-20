البابا تواضروس يستقبل السفير العراقي بالمقر البابوي في الكاتدرائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة. وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان اليوم، إن البابا استقبل الدليمي بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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