مصر | "شنقت نفسها".. النيابة: "أزمة نفسية" وراء انتحار طفلة البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شنقت نفسها".. النيابة: "أزمة نفسية" وراء انتحار طفلة البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة فتاة انتحرت بشنق نفسها داخل غرفة في البدرشين، لمرورها بأزمة نفسية، لعدم وجود شبهة جنائية.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار فتاة، تبلغ من العمر حوالي 15 عامًا، وانتحرت داخل غرفتها، بالبدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن دخل أهلها غرفتها، ووجدوها معلقه من رقبتها بشباك الغرفة، وتم نقلها على المستشفى بالبدرشين، ولكن فارقت الحياة.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد انتحار فتاة فتاة داخل مسكنها، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين، لرجال المباحث، أن فتاة انتحرت بشنق نفسها، بسبب إصابتها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.