مصر | "راح ضحيته فتاة".. التحقيق في حادث تصادم 4 سيارات بمحور 26 يوليو

وطالبت النيابة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لبيان الأسباب التي أدت لوقوعه.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة أنه تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على محور 26 يوليو واشتعال النيران بأحدها، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية، كما تم الدفع بوحدات الدفاع المدني وسيارات المرور والأوناش إلى موقع الحادث.

وأضافت التحقيقات، أنه بأجراء الفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نتج عن ذلك اشتعال لنيران في احدهم وامتدادها لسيارة تاكسي وسيارة اجرة، مما أدي إلى اصابة 3 افراد بجروح وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد ومصرع فتاة بعد إصابتها بكسر في الجمجمة والعمود الفقري، وتم نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد ووضع جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة، وجاري تكثيف الجهود لبيان عما اذا كانت الحادثة بسبب السرعة الزائدة من عدمه.