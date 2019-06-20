مصر | "معلقة من رقبتها".. النيابة تحقق في واقعة انتحار طفلة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معلقة من رقبتها".. النيابة تحقق في واقعة انتحار طفلة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار فتاة، تبلغ من العمر حوالي 15 عامًا، وانتحرت داخل غرفتها، بالبدرشين.

وكشفت التحقيقات، أنه دخل أهلها غرفتها، ووجدوها معلقة من رقبتها بشباك الغرفة، وتم نقلها على المستشفى بالبدرشين، ولكنها فارقت الحياة.

وتلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد انتحار فتاة داخل مسكنها، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين، لرجال المباحث، أن فتاة انتحرت بشنق نفسها، بسبب إصابتها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.