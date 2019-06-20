مصر | التحقيق في واقعة سرقة شقة فيفي عبده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة سرقة شقة فيفي عبده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة مصر القديمة التحقيق في واقعة سرقة شقة الفنانة الراقصة فيفي عبده والكائنة بشارع الشيشيني دائرة القسم واتهمت الراقصة فيفي عبده خادمتها بسرقة مبالغ مالية كبيرة وكمية من المصوغات الذهبية من داخل الشقة

وكانت قد تعرضت شقة الراقصة فيفي عبده لحادث سرقة وتبين من المعاينة أنه تم سرقة مبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بمالكة الشقة

وبسماع أقوال الراقصة فيفي عبده فقد اتهمت خادمتها بالقيام بسرقتها والفرار هاربة من الشقة فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق واتخاذ الازم قانوناً.