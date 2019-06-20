مصر | قرار هام للنيابة اتجاه خادمة فلبينية سرقت الفنانة فيفي عبده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام للنيابة اتجاه خادمة فلبينية سرقت الفنانة فيفي عبده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتعرضت شقة الراقصة فيفي عبده، لحادث سرقة، وذلك بشارع الشيشينى في مصر القديمة. وتبين من المعاينة أنه تم سرقة مبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بالراقصة فيفي عبده.

واتهمت فيفي عبده خادمتها بالقيام بسرقتها والفرار هاربة من الشقة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أمرت نيابة مصر القديمة، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تورط خادمة فلبينية، في سرقة كمية من المشغولات الذهبية من شقة الفنانة فيفي عبده، في شارع الشيشيني.