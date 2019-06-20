مصر | تقرير مفتش الصحة يكشف سر وفاة الطالبة المعثور على جثتها في غرفتها بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير مفتش الصحة يكشف سر وفاة الطالبة المعثور على جثتها في غرفتها بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة الطالبة المعثور على جثتها، وبها آثار خنق حول رقبتها، وتبين انتحارها خنقا بـ" ايشارب"، لمروره الله بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

كانت أقدمت طالبة على الانتحار شنقا، لمرورها بأزمة نفسية، بقرية الطرفاية، التابعة لمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا مفاده بالعثور على جثة طالبة داخل غرفتها بقرية الطرفاية، دائرة المركز.

وإنتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة فتاة ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية سوي وجود حز حول رقبتها، وتبين وجود ايشارب حول رقبتها.

وبالسؤال قرر اهليتها بانتحارها لمرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.