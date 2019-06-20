مصر | "مريض نفسي".. تشريح جثة شاب أتلقى بنفسه من الطابق الـ5 بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مريض نفسي".. تشريح جثة شاب أتلقى بنفسه من الطابق الـ5 بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة دار السلام الجزئية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شاب ألقي بنفسه من الطابق الخامس وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسباب حدوثها والوقوف على ملابسات الحادث.

وكما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات تفيد بوصول "ط. م"، 25 سنة، في حالة غيبوبة تامة ومصاب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب عشريني يعاني من مرض نفسي وألقى بنفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس ما نتج عنه إصابته، وبعد وصوله بحوالي 24 ساعة توفي متأثرا بإصابته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.