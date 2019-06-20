مصر | "ضربت رأسه بالحائط عدة مرات".. سيدة تقتل حماها لتبوله لا إراديًا ببولاق الدكرور

وأوضحت التحقيقات أن ابن المجني عليه "زوج المتهمة"، محبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن زوجة ابنه من تتولى رعايته، بعد حبس زوجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل والد زوجها "حماها"، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام، بوصول مسن جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أنه مصابا بسحجات برأسه، وجرح قطعي بيده، ووجود شبهة جنائية حول وفاته.

وإنتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفي يدعي "زاهر.م"، في العقد الثامن من عمره، وأنه يقيم صحبة زوجة إبنه، بعد حبس زوجها على ذمة احدي القضايا، وبسؤالها أنكرت وجود شبهة جنائية في وفاته، وبتتريق الخناق عليها وإعادة مناقشتها أقرت بالتعدي عليه بضرب رأسه على الحائط عدة مرات، لتضررها من رعايته، بسبب تبوله اللا إرادي، ورعايته لكونه قعيدا، ويعاني من أمراض الشيخوخة.

وتمكنت القوات من القبض عليها، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.