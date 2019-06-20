مصر | فضائح بـ"الجملة".. كيف احتقرت جماعة الإخوان الإرهابية "المرأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضائح بـ"الجملة".. كيف احتقرت جماعة الإخوان الإرهابية "المرأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتاد الإخوان على احتقار المرأة، ومغامرات صلاح عبد المقصود تشهد على ذلك، ومن الكبائر عند الإخوان الزواج من خارج الإخوانيات، وأكبر دليل على ذلك صبحي صالح عندما كان ينتقد الإخواني الذي يتزوج من خارج الجماعة، حيث قال: "أمال دول توديهم فين".

فيما يتورط طارق رمضان حفيد كبيرهم حسن البنا، في قضايا اغتصاب وتحرش وهتك عرض في الخارج، والبلتاجي الذي تعود على التصريحات المسيئة، والذي لم يتوقف عن الشتائم عندما استضافته منى الشاذلي، ودعونا لا ننسى مغامرات البلكيمي على الدائري.

ومن المعروف أن نصف عدد الإخوان متزوجين مثنى وثلاث ورباع، لإرضاء شهواتهم، ومستمرين في مسلسل خيانة الإخوان للوطن والإسلام عرض مستمر، من أول مهدی عاكف ومقولته: "التاريخية طظ في مصر"، وهدفهم من وراء حرق المجمع العلمي محو تاريخ مصر لوجود وثائق وأوراق تاريخية تفضح الجماعة الإرهابية.

يذكر أن مرسي كان يريد بيع قناة السويس لقطر، والجماعة أثارت إشاعة على لسان داعي الفتنة وجدى غنيم أن مرسي تقتل عمدا بتاريخ 17 يونيو، ومرسي كان قد "عزم" اللي قتلوا السادات ليحتفلوا بنصر أكتوبر، ولم يقم بذلك الأمر مع أبطال الحرب.