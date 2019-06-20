مصر | "هشغلك برا".. ضبط سائق استولى على 65 ألف جنيه من آخر بزعم تسفيره

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط سائق بسوهاج بالنصب على المواطنين

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة) بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبلغ ( 65،000)خمسة وستون ألف جنية مقابل تدبير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأسفــرت تحـــريـــات فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن صحة البلاغ وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، وأضافت التحريات حصوله على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

وعقب الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعه وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكي.

