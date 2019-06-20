مصر | ضبط سيدة لخطفها طفلا حديث الولادة من داخل مستشفى بالقاهرة

أثناء ذلك تعرفت على إحدى السيدات (منتقبة - لا تعلم بياناتها) أوهمتها بتواجدها بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية لشقيقتها المحجوزة بقسم الولادة بذات المستشفى، وقامت الأخيرة خلال تلك الفترة بمعاونتها فى رعاية الطفل وأضافت بأنها حال مجالستها لسالفة الذكر غالبها النعاس فقامت بترك الطفل صحبتها، وعقب إستيقاظها إكتشفت إنصرافها وخطف الطفل.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لتحديد وضبط مرتكبة الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكابها (ربة منزل- مقيمة بالطالبية الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها بمأمورية، أسفرت عن ضبطها صحبة زوجها (حداد- مقيم بذات العنوان) وعثر بصحبتهما على الطفل المختطف فى حالة صحية جيدة،

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بزواجها من سالف الذكر (زوجة ثانية) منذ عامين وعدم تمكنها من الإنجاب وخشية الانفصال عن زوجها خططت لإختطاف أحد الأطفال حديثى الولادة بقصد إيهام زوجها أنه نجلهما، وأضافت بقيامها بقيد الطفل بأحد مكاتب الصحة بالجيزة ونسبته لها ولزوجها.

وبمواجهة زوج المتهمة أنكر علمه بقيام المتهمة بإختطاف الطفل، وباستدعاء المبلغان تعرفا على الطفل

واتهماها باختطافه.

