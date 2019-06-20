مصر | ضبط سيدة لخطفها طفلا حديث الولادة من داخل مستشفى بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة لخطفها طفلا حديث الولادة من داخل مستشفى بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تشكيل فريق بحث جنائى لتحديد وضبط مرتكبة الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكابها (ربة منزل- مقيمة بالطالبية الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها بمأمورية، أسفرت عن ضبطها صحبة زوجها (حداد- مقيم بذات العنوان) وعثر بصحبتهما على الطفل المختطف فى حالة صحية جيدة،
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بزواجها من سالف الذكر (زوجة ثانية) منذ عامين وعدم تمكنها من الإنجاب وخشية الانفصال عن زوجها خططت لإختطاف أحد الأطفال حديثى الولادة بقصد إيهام زوجها أنه نجلهما، وأضافت بقيامها بقيد الطفل بأحد مكاتب الصحة بالجيزة ونسبته لها ولزوجها.
وبمواجهة زوج المتهمة أنكر علمه بقيام المتهمة بإختطاف الطفل، وباستدعاء المبلغان تعرفا على الطفل
واتهماها باختطافه.