مصر | سقوط مسؤول بوحدة محلية بالدقهلية مكن آخرين من البناء المخالف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مسؤول بوحدة محلية بالدقهلية مكن آخرين من البناء المخالف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الوحدة المحلية بقرية كفرالروك مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن قيام رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بكفرالروك التابعة لمجلس مركز ومدينة السنبلاوين باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز السنبلاوين " ومكنها من بناء عقار مكون من طابقين على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

