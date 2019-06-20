مصر | سقوط مسؤول بوحدة محلية بالدقهلية مكن آخرين من البناء المخالف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مسؤول بوحدة محلية بالدقهلية مكن آخرين من البناء المخالف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن قيام رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بكفرالروك التابعة لمجلس مركز ومدينة السنبلاوين باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز السنبلاوين " ومكنها من بناء عقار مكون من طابقين على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.