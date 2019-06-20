مصر | بحيلة "التوظيف".. سيدة تستولي على 5 ملايين جنیه من المواطنين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحيلة "التوظيف".. سيدة تستولي على 5 ملايين جنیه من المواطنين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنین بقیام سیدة (تعمل بأحد البنوك)، ومقیمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاھرة، ولھا محل إقامة آخر بالجیزة بتلقي مبالغ مالیة منھم بغرض توظیفھا واستثمارھا مقابل أرباح مُتفق علیھا إلا أنھا لم تلتزم بذلك.

أسفرت تحریات إدارة مكافحة جرائم النقد والتھریب عن صحة الواقعة وقیام المشكو فى حقھا بتلقى مبالغ مالیة منھم بلغت نحو (383000،1 (جنیھ مصرى بغرض توظیفھا وإستثمارھا فى مجال تأسیس المطاعم والفنادق مقابل أرباح مُتفق علیھا فیما بینھم وإلتزامھا مع بعضھم فى سداد الأرباح لفترات زمنیة مختلفة إلا أنھا إمتنعت عن سداد الأرباح أو رد.

وعقب تقنین الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقھا وبمواجھتھا أقرت بصحة الواقعة. أصل المبالغ للشاكین والإستیلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.