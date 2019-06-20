مصر | الإفراج عن 504 سجناء بموجب عفو رئاسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن 504 سجناء بموجب عفو رئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمھوریة، لتحدید مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حیث انتھت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزیلًا ممن یستحقون الإفراج عنھم بالعفو.

وباشرت اللجنة العلیا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم علیھم، حیث

انتھت أعمالھا إلى الإفراج عن 330 نزیلًا إفراجًا شرطیًا.

ویأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلیة على تطبیق السیاسة العقابیة بمفھومھا الحدیث، وتوفیر أوجھ الرعایة المختلفة للنزلاء، وتفعیل الدور التنفیذي لأسالیب الإفراج عن المحكوم علیھم الذین تم تأھیلھم للانخراط في المجتمع.

وكما جاء تنفیذًا لقرار رئیس الجمھوریة - رقم (2019269 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم علیھم الذین استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعید الفطر المبارك لسنة 2019.

