مصر | تأجيل الدعوى المقامة ضد أمير قطر لتعويضات أسر الشهداء إلى 18 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الدعوى المقامة ضد أمير قطر لتعويضات أسر الشهداء إلى 18 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنوب القاهرة نظر قضية تعويضات أسر الشهداء 18 يوليو المقبل لاستكمال استخراج بيان من نيابة شمال سيناء الكلية ومن نيابات أول وثان وثالث العريش بالقضايا الخاصة بالشهداء.

كان الدكتور حافظ أبوسعدة المحامي بالنقض قد أقام دعوى ضد أمير قطر نتيجة الاضرار التي لحقت بالمصريين من جراء العمليات الإرهابية التي دعمها.

وأكد فيها أن قطر قامت بإيواء لبعض أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، وامتناعها عن تسليمهم الي مصر علي الرغم من ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلني المستمر علي الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، مما كان لها أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم فى الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.