أخبار مصر | الإثنين.. حفل ختام أنشطة مراكز الشباب للفنون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. حفل ختام أنشطة مراكز الشباب للفنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة، حفل ختام أنشطة مراكز الفنون لمراكز الشباب للعام 2018/2019، وذلك يوم الإثنين الموافق 24 يونيو الجارى الساعة السادسة مساءً على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل افتتاح معرض الفنون التشكيلية، فقرة موسيقية وغنائية، فيلم تسجيلي، فقرة الفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك بمشاركة الشباب الموهوبون من مراكز الشباب المتميزة فى أنشطة مراكز الفنون المختلفة من مركز شباب البحيرة، مركز شباب الجيزة، مركز شباب الدقهلية، مركز شباب القاهرة، مركز شباب سوهاج، مركز شباب الفيوم، مركز شباب الوادى الجديد، مركز شباب شمال سيناء.