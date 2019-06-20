أخبار مصر | "الرياضة": ترفع قيمة جوائز إبداع مراكز الشباب إلى 2 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة": ترفع قيمة جوائز إبداع مراكز الشباب إلى 2 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية مهرجان إبداع مراكز الشباب في نسخته الثانية، مؤكدًا أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "صبحي" أن جوائز هذا العام من النسخة الثانية، وصلت قيمتها إلى 2 مليون جنيهًا مقسمة على عدد من أفرع المسابقة، والتي تشمل أكثر من 16 مجالًا مختلفًا من الإبداع بواقع 77 جائزة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم استحداث مجال جديد من مجالات الإبداع الشبابي، وإلقاء الضوء على النماذج المضيئة في سماء العلم والثقافة والفن على المستوي المصري والعربي والعالمي.

وفى سياق متصل سوف تتم التصفيات بمراكز الشباب في النصف الأول من أغسطس، على أن تتم التصفيات النهائية للمهرجان ستكون خلال النصف الثاني من شهر أغسطس حتي شهر سبتمبر القادم، مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في اكتشاف جيل جديد من مبدعي مصر بمراكز الشباب، واستثمار اوقات فراغ الشباب، ويسهم في إيجاد فرص عمل تتناسب مع هوايات الشباب وامكاناتهم، كما يحقق المهرجان تنمية العديد من المواهب الشبابية في مختلف أقاليم مصر وخاصة الحدودية والصعيد ومدن القناة، وإعادة الشباب لفهم وتذوق الفنون والاحساس بالجمال والانتماء للوطن.

وتحديد مجالات التنافس للمتسابقين في المجالات الأدبية في شعر الفصحى والعامية وكلمات الأغاني، مجال الرواية، مجال التأليف المسرحي، مجال المقال، مجال السيناريو والحوار، مجال الدوري الثقافي المعلوماتي، مجال الموسيقى والغناء، مجال العروض المسرحية، مجال الفنون الشعبية، مجال الانشاد الديني والترانيم، مجال الأفلام القصيرة، مجال الفنون التشكيلية، مجال المبادرات المجتمعية، مجال الابتكارات العلمية، مجال الشطرنج، ومجال الألعاب الإلكترونية.