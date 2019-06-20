أخبار مصر | "النقل" تبحث مع سفيرة سلوفينيا التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تبحث مع سفيرة سلوفينيا التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير، سفيرة سلوفينيا بالقاهرة ماتيا بريفولشيك وذلك لبحث اوجة التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.

تباحث الجانبان حول زيادة التعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين وخاصة بين الموانئ المصرية وميناء كوبر السلوفيني حيث أكد الوزير ان هناك اهتمام كبير بتطوير منظومة النقل البحري من خلال انشاء عدد من المحطات المتعددة الاغراض وتطوير الارصفة وتعميق الغاطس مشيرا إلى اعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية والذي سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة

Advertisements

ومن جانبها أوضحت السفيرة ان ميناء كوبر بسلوفينا يعتبر من أهم الموانئ المرتبطة بالدول الاوروبية والذي يقوم بدور كبير في حركة الصادارات والواردات لعدد من الدول الاوربية، مشيرة الى ضرورة التعاون بين ميناء كوبر والموانئ المصرية مثل الاسكندرية ودمياط وبورسعيد بحيث يكون هذا الميناء بوابة للصادرات والورادات المصرية من والي اوروبا وتكون الموانئ المصرية بوابة التعاون مع الدول الإفريقية وبخاصة مع موقع مصر الجغرافي المتميز ومكانتها الدولية ورئاستها للإتحاد الإفريقي، لافتة إلى أن ميناء كوبر ميناء اخضر ومن افضل الموانئ البحرية الاوربية، فأكد وزير النقل على اهمية هذا التعاون والاستفادة من هذه الخبرات خاصة وان النقل البحري توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل اهتماما كبيرا لدعم الاقتصاد القومي.

ثم تباحث الجانبان في إمكانية التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق حيث استعرض المستشار الاقتصادي لسفارة سلوفينبا الامكانات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها الشركات والمصانع في سلوفينيا في هذا المجال مثل اجهزة منع الضوضاء الناشئ عن حركة القطارات خصوصاً في المناطق السكنية حيث أكد وزير النقل على ضرورة عقد اجتماعات بين هذه الشركات ومسؤلي السكك الحديدية ومترو الانفاق بمصر لتحديد اوجه التعاون التكنولوجي المشترك مع بحث امكانية توطين هذه الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا والخبرات للشركات والعمالة المصرية.

كما وجه الوزير الدعوة لكافة الشركات في سلوفينيا العاملة في مجال النقل لزيارة وزارة النقل المصرية والموانئ البحرية للتعرف علي الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا في ظل إرادة سياسية داعمة لتطوير هذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.