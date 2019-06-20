أخبار مصر | "الرياضة": السيسي يرعى مهرجان إبداع مراكز الشباب في نسخته الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة": السيسي يرعى مهرجان إبداع مراكز الشباب في نسخته الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمهرجان إبداع مراكز الشباب في نسخته الثانية، مؤكدا أن المهرجان يأتي في اطار إستراتجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها السيسي، وفي ضوء السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة لدعم المواهب الشبابية ورعايتها، وبما يحقق الهدف منها في تنمية وتفعيل طاقات الشباب وفكرهم في كافة الجوانب الثقافية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم واكتشاف المتميز منها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المهرجان يتم الترويج له حتى شهر يوليو القادم بجميع محافظات الجمهورية، على أن تتم التصفيات بمراكز الشباب في النصف الأول من أغسطس، مبينًا أن التصفيات النهائية للمهرجان ستكون خلال النصف الثاني من شهر أغسطس حتي شهر سبتمبر

وأشار "صبحي" أن المهرجان يكتشف جيل جديد من مبدعي مصر بمراكز الشباب، لافتًا إلى أن المهرجان يستثمر أوقات فراغ الشباب، ويسهم في إيجاد فرص عمل تتناسب مع هوايات الشباب وإمكاناتهم.

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وأكد "صبحي" أن المهرجان يحقق تنمية العديد من المواهب الشبابية في مختلف أقاليم مصر وخاصة الحدودية والصعيد ومدن القناة، وإعادة الشباب لفهم وتقدير الفنون والإحساس بالجمال والإنتماء للوطن.

أشار وزير الشباب والرياضة أن المشاركين سيتنافسون في المجالات الأدبية في شعر الفصحى والعامية وكلمات الاغاني، مجال الرواية، مجال التأليف المسرحي، مجال المقال، مجال السيناريو والحوار، مجال الدوري الثقافي المعلوماتي، مجال الموسيقى والغناء، مجال العروض المسرحية، مجال الفنون الشعبية، مجال الانشاد الديني والترانيم، مجال الأفلام القصيرة، مجال الفنون التشكيلية، مجال المبادرات المجتمعية، مجال الابتكارات العلمية، مجال الشطرنج، ومجال الالعاب الإلكترونية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أنه تم إطلاق جوائز المهرجان في نسخته الثانية، على النماذج المضيئة في سماء العلم والثقافة والفن على المستوي المصري والعربي والعالمي.