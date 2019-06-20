أخبار مصر | 96 قطعة أثرية في معرض مؤقت بمتحف التحرير تحكي الرياضة في مصر عبر العصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 96 قطعة أثرية في معرض مؤقت بمتحف التحرير تحكي الرياضة في مصر عبر العصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الأثار معرضًا مؤقتًا للآثار عن الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية، تحت عنوان "الرياضة عبر العصور"، بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وأشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة و ذلك بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019، وبحضور ١٦ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية بمصر ومنهم سفير اليونان وإسبانيا وليتوانيا وتايلاند.

وقالت إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف، إن المعرض سوف يستمر حتي شهر أغسطس المقبل حيث يعرض مجموعة من الألعاب الرياضية التي حازت علي أهتمام المصريون القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية، كما أهتموا بتدريب أبنائهم علي ممارسة الألعاب الرياضية منذ الصغر. وقد تعددت انواع الالعاب الرياضية التي مارسها المصرى القديم مثل الجري، والعاب الجمباز، والقفز، و الكرة، والرمي بالسهام، والفروسية، وهناك ايضا الرياضات العنيفة منها المصارعة، والمبارزة، ورفع الاثقال، والملاكمة. كما أهتم بالرياضة المائية مثل السباحة، والتجديف، والصيد. وقد نقش العديد من المناظر لهذه الالعاب والرياضات على جدران المقابر والمعابد.

Advertisements

وأضافت صباح عبد الرازق، مديرة عام المتحف المصري، أن المعرض يضم 96 قطعة أثرية تم اختيارها من المتحف المصري وثلاث متاحف أخري وهي متحف الفن الاسلامي، ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، ومتحف جاير آندرسون.

وأشارت إلى أن القطع الأثرية المختارة من المتحف بلغ عددها 80 قطعة من أهمها تمثال للملك أمنحوتب الثاني الذي برع في جميع أنواع الرياضة والفروسية، وقطعتين أثريتين من متحف قصر الأمير محمد علي المنيل تمثلان أفخاخ للصيد، وثمان قطع من متحف جاير آندرسون من بينها تمثال ميركوري حامل الشعلة رمز الألعاب الأوليمبية.

وعدد 6 قطع من متحف الفن الإسلامي منها طبق من الخزف مصور عليه التحطيب.

هذا بالإضافة إلى لوحات تصور مناظر رياضية من مقابر بني حسن ومقبرة نخت بمحافظة الأقصر.