أخبار مصر | "الأطباء" تفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لإنتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 20 يونيو، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.

وتستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية.