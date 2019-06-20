أخبار مصر | وزراء الشباب والرياضة والآثار والسياحة يشهدون افتتاح معرض "الرياضة في مصر عبر العصور".. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء الشباب والرياضة والآثار والسياحة يشهدون افتتاح معرض "الرياضة في مصر عبر العصور".. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير الشباب والرياضة، افتتاح معرض "الرياضة في مصر عبر العصور" والذي تنظمه وزارة الآثار المصرية بالمتحف المصري خلال الفترة من 20 يونيو حتي 20 أغسطس المقبل وذلك بحضور وزير الآثار ووزيرة السياحة، وسفير إيطاليا في القاهرة ومجموعة من الشباب الإفريقي المشارك، في فعاليات "منحة ناصر الإفريقية".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن افتتاح معرض "الرياضة في مصر عبر العصور" يعكس دور وأهمية الرياضة المصرية عبر التاريخ منذ الحضارة الفرعونية، مشيرًا إلي إهتمام القيادة المصرية بالتعاون وتكثيف الجهود في تفعيل دور السياحة والآثار، لانجاح بطولة كأس الأمم الافريقية باعتبارها حدث عالمي لمصر.

وأعرب صبحي عن سعادته بحضور الشباب الافريقي المشارك في منحة "ناصر للقيادة الافريقية" هذا الافتتاح، الذي ينقل للدول الإفريقية اهتمام الحضارة المصرية عبر العصور بالرياضة المصرية انطلاقا من دورها في بناء المجتمع ككل ونهضة الأمم والحضارات.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن معرض الرياضة في مصر عبر العصور، يأتي في اطار الإحتفال بيوم الطفل الإفريقي، باعتباره يوم الثقافة الدولي الافريقي، مؤكدا علي حرصه الشديد علي حضور الشباب الافريقي، فعاليات هذا اليوم الذي يعكس اهتمام الدولة برئاسة عبد الفتاح السيسي بالدول الافريقية تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الافريقية غدًا كأول حدث عالمي تستضيفه مصر.

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كما تضمنت فعاليات اليوم افتتاح المسار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين بالمتحف تحت شعار "الإحساس بآثار مصر الخالدة"

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، علي تكاتف جهود الدولة المصرية مع وزارة السياحة، لاستضافة أهم حدث تاريخي وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر لأول مرة، مشيرةً إلي دور الرياضة في تجميع الدول والشعوب علي مستوي العالم.

وأشادت وزير السياحة بدور وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ودور وزارة الاثار في تنشيط السياحة المصرية لدول العالم، من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبعث رسالة سلام تجمع دول العالم.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت "منحة ناصر للقيادة الإفريقية" تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو الجاري، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي.

