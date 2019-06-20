أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لمسار زيارة المكفوفين في المتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لمسار زيارة المكفوفين في المتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير جيامباولو كانتيني Giampaolo Cantini، سفير إيطاليا بالقاهرة، صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2019، المسار الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور ١٦ سفير من سفراء الدول الأجنبية بمصر ومنهم سفير اليونان وأسبانيا وليتوانيا وتايلاند.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين المتحف المصري بالتحرير والمعهد الإيطالي للأثار بالقاهرة، ومتحف ولاية أوميرو في أنكونا بإيطاليا، في إطار برنامج "تحيا إيطاليا" التابع لوزارة الخارجية الإيطالية و الذي تنظمة لدعم التراث الثقافي العالمي.

ويعد هذا التعاون المثمر بين مصر وإيطاليا، هو من مطلق إيمان الدولتين بأهمية إشراك جميع فئات وأطياف المجتمع للتعرف على تراث وثقافة بلادهم وتعريفهم على جميع المقتنيات الأثرية الموجود بالمتاحف المصرية لمزيد من الوعي الأثري والثقافي.

وتعاون المتحف المصري مع الجانب الإيطالي في تقديم تجربتها القوية في هذا المجال على نفس نهج تجربة مسار ذوي الإعاقة الخاص بمتحف أوميرو في أنكونا، وكيفية توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المتاحف الاثرية والتعرف على جميع مقتنياتها الأثرية، لكي يستمتعوا بالفن والتراث مع جميع الجمهور.

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وتعد هذه المبادرة هي صورة هامة لتبادل الخبرات الإيطالية والمصرية في مجال المتاحف والعمل الأثري، وآملون أن يكون هناك مزيدًا من التعاون المثمر وتكرار هذه المبادرة الهامة في مزيد من المتاحف المصرية، لاثراء مجال العمل الأثري والحفاظ على التراث الثقافي.

ويضم المسار ١٢ قطعة أثرية تنتمي لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة بدءً من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر وإنتهاء بالعصر اليوناني الروماني، كما أن القطع المختارة لعرضها في المسار مصنوع من الحجر المصري الصلب كالجرانيت، يستطيع فاقد البصر خلال جولتة في المسار بالتعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الاثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.

كما تم تقديم دورة تدريبية بالتعاون مع الجانب الإيطالي لمجموعة من أمناء المتاحف المختلفة ومدرسة المكفوفين والقسم التعليمي بالمتحف المصري في الفترة من 16 إلى 19 يونيو، عن كيفية ارشاد المكفوفين داخل المتاحف.

وتضم القطع المعروضة بالمسار لوحة نارمر، ثالوث الملك منكاورع من الأسرة الرابعة، هريم هرم الملك أمنمحات الثالث من الأسرة الـ 12، وتمثال للملك أمنمحات الثالث علي هيئة أبو الهول من الدولة الوسطى، وتمثال سينيفر وزوجته من الأسرة الـ 18، تمثال للملك أمنحتب الثاني مع الإله ميريت سيجر من الأسرة الـ18، تمثال أمنحتب ابن حابو من الأسرة 18، وتمثال للإله سخمت جالسه، وتمثال للملك رمسيس الثاني، تابوت علي هيئة آدمية من عصر الملك بسمارك الثاني من الأسرة 26.