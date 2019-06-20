أخبار مصر | "التضامن": برامج تدريبية متخصصة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": برامج تدريبية متخصصة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، للأسبوع الثاني على التوالي، تنظيم برامج تدريب وبرامج الدعم النفسي والاجتماعى للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بدور الدفاع الاجتماعى التابعة للوزارة، صرحت بذلك سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وذكرت أن التدريب الذي سيستمر حتى 27/6/2019 يهدف إلى تقديم برامج متخصصة إلى 20 أخصائي إجتماعى ونفسي بمؤسسة الحرية وتشتمل محتوياتها موضوعات عن مراحل نمو الطفل والمشكلات النفسية والاجتماعية للمراهقين، كما تناولت مدخل إلى علم النفس والنمو وكيفية بناء الثقة بالذات ونظريات الإرشاد النفسي.

وأضافت أنه بجانب التدريب النظرى فقد عقدت ورش عمل تطبيقية حول التعامل مع مشكلات الأطفال النفسية والاجتماعية.

Advertisements

وأكدت "الألفي" أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة بلان، ويتضمن بناء قدرات العاملين في مجال التأهيل والدفاع الاجتماعى ورفع وعى مقدمي الرعاية بحقوق الطفل.

كما أكدت أن البروتوكول الموقع منذ عام 2018 ومدته عامان قد أسفر حتى الآن عن عدة برامج وأنشطة داعمة للأطفال والمرأة وبناء قدرات الشباب وإشراكهم فى قضايا المجتمع والتمكين الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الأنشطة والبرامج المنفذة مؤخراً قد تضمنت تنظيم دورات تدريبية على مهارات القيادة وخلق كوادر شبابية وتدريبات على مهارة المسائلة المجتمعية، تدريبات علي صيانة الكمبيوتر والمحمول وتدريب على القيادة والتشبيك والتدريب على برنامج الدعم النفسي والاجتماعى للأخصائيين الاجتماعين والنفسين بدور التربية، هذا إلى جانب دعم احتفالات أعياد الطفولة ودعم تنظيم الرحلات لشباب وفتيات الأندية الاجتماعية والثقافية.